В Москве возводят храм в честь Живоначальной Троицы

На строительстве побывал Владимир Ресин

Храм Живоначальной Троицы возводят на юге Москвы. На месте строительства побывал советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Здание будет выполнено в стиле московских усадеб XIX века и сможет вместить 500 прихожан. Уже завершили монтаж кровли. Установили и освятили накупольные кресты.

Сейчас отливают колокола. Мастера изготавливают иконостасы для трёх приделов храма. Рядом возводится приходской дом. Завершить работы планируют в конце следующего года, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram