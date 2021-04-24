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В Школе акварели Сергея Андрияки прошёл День открытых дверей

15:41
  • суббота
  • 24 апреля 2021

Для гостей провели экскурсии и мастер-классы

День открытых дверей прошел в Школе акварели народного художника России Сергея Андрияки. Этому московскому образовательному учреждению больше двадцати лет. Преподают там по авторской методике.

Поступить в школу можно только по результатам вступительных испытаний. На Дне открытых дверей для гостей провели мастер-классы, экскурсии по выставкам и мастерским. Кроме того, лекцию прочитал художественный руководитель школы Сергей Андрияка, сообщает "ТВ Центр".

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