Роскомнадзор потребовал разблокировать видео на YouTube-канале RT

К нему ограничен доступ

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT. В Telegram-канале ведомства появилась информация о том, что руководству компании Google LLC было направлено письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала RT.

Действия американского видеохостинга в Москве считают нарушением ключевых принципов свободного распространения информации и актом цензуры в отношении российских СМИ. Роскомнадзор требует срочно снять все блокировки с канала и объяснить причины их введения.

Ранее на YouTube были заблокированы несколько видео RT и ограничен доступ к части материалов и прямых трансляций. Руководство хостинга посчитало, что российский телеканал распространяет недостоверную информации о коронавирусе и его последствиях.

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