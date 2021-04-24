ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роскомнадзор потребовал разблокировать видео на YouTube-канале RT

13:21
  • суббота
  • 24 апреля 2021

К нему ограничен доступ

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT. В Telegram-канале ведомства появилась информация о том, что руководству компании Google LLC было направлено письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала RT.
Роскомнадзор не устроили темпы удаления запрещенного контента в Twitter

Действия американского видеохостинга в Москве считают нарушением ключевых принципов свободного распространения информации и актом цензуры в отношении российских СМИ. Роскомнадзор требует срочно снять все блокировки с канала и объяснить причины их введения.

Ранее на YouTube были заблокированы несколько видео RT и ограничен доступ к части материалов и прямых трансляций. Руководство хостинга посчитало, что российский телеканал распространяет недостоверную информации о коронавирусе и его последствиях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Российский телеканал Russia Today
Российский телеканал Russia Today
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.