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Обнаружены обломки пропавшей индонезийской подлодки

13:47
  • суббота
  • 24 апреля 2021

На её борту находятся более 50 моряков

У берегов Бали обнаружена пропавшая индонезийская подлодка, сообщает агентство Синьхуа. Обломки субмарины лежат на глубине более 800 метров.
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Лодка перестала выходить на связь 21 апреля. В тот день проходили военные учения.

На её борту находятся 53 человека, их судьба неизвестна. Запасы кислорода на лодке должны были закончиться около 12 часов назад.

В составе индонезийских ВМС находятся пять подводных лодок. Пропавшая и обнаруженная субмарина была построена в Германии в 1981 году.

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