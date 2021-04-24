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В Москве открылась навигация

15:14
  • суббота
  • 24 апреля 2021

Плохая погода не помешала

Несмотря на непогоду в столице открылась летняя навигация. В честь этого события на Москве-реке прошел парад судов. Сорок теплоходов проследовали от Новоспасского до Андреевского моста. Прошли по популярному у туристов маршруту - мимо Кремля, храма Христа Спасителя, парка Горького и "Зарядья".
Открыта навигация судов по каналу имени Москвы

Ожидается, что каждые выходные такие экскурсии смогут посетить до 50 тысяч человек. Готовят и новые водные маршруты общественного транспорта.

В этом году впервые за много лет теплоход запустят с реконструированного Северного речного вокзала. На судне можно будет добраться до подмосковных Химок, сообщает "ТВ Центр".

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