Похудевшая на 21 килограмм Долина обвинила россиянок в лени

Певица раскрыла секрет красоты

Лариса Долина раскрыла секрет красоты. 65-летняя певица похудела на 21 килограмм. Ей надоело носить на себе тяжесть – так выразилась звезда. А всем женщинам она посоветовала отбросить в сторону лень, которой славятся многие представительницы слабого пола.

"Я сдала кровь, анализы показали, что я могу есть, а что мне категорически нельзя употреблять. У меня было промежуточное голодание", - рассказала Долина в интервью изданию Дни.ру. Правда, детали своей успешной диеты Лариса Александровна не раскрыла.

Но исполнительница уверена, что многие россиянки могли бы тоже прекрасно выглядеть. "Надо следить за собой - использовать всевозможные маски, обертывания. Это все женские дела. А многие женщины ленятся, вот и всё, поэтому и критикуют меня", - считает певица.

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