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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

14:21
  • суббота
  • 24 апреля 2021

Стороны отметили роль российских миротворцев в урегулировании конфликта

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе. Разговор состоялся по инициативе Еревана.
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Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин и Пашинян с удовлетворением отметили, что, благодаря усилиям российских миротворцев, обстановка в регионе остаётся стабильной и спокойной.

Во время разговора стороны рассмотрели актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики. Также Никол Пашинян проинформировал Владимира Путина о развитии внутриполитической ситуации в Армении в связи с предстоящими парламентскими выборами, сообщает "ТВ Центр".

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