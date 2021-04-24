Ливни, грозы, снег и град: погода испытывает россиян на прочность

Весна не хочет наступать

Ливни и грозы обрушились сразу на несколько регионов Центральной России. В городе Гусь-Хрустальный от удара молнии погибла женщина. Во власти стихии оказалась Ярославская область.

Жители выкладывают в соцсети кадры с разрядами молний. Синоптики предупреждают о сильном дожде и шквалистом ветре. А в Курске выпал крупный град.

Непогода не отступит в ближайшие дни. Сегодня опять пойдёт ливень, в некоторых районах обещают мокрый снег.

В Москве уже вторые сутки не прекращается дождь. За день выпало около трети месячной нормы осадков. Этот апрель может стать самым дождливым за полвека, сообщает "ТВ Центр".

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