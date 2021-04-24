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58-летняя Жанна Агузарова удивила столичный бомонд новым образом

16:42
  • суббота
  • 24 апреля 2021

Не все его оценили

Жанна Агузарова после долгого перерыва появилась на публике. 58-летняя певица вышла в свет и удивила гостей Московского кинофестиваля. На одной из вечеринок киносмотра она появилась вся в белом, но поклонники больше внимания обратили на лицо Агузаровой.
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Перед ними предстала женщина-кошка: овал лица стал более подтянутым, исчезла одутловатость, которая обычно держится у женщин от частых уколов красоты. Но не все оценили произошедшие изменения. Некоторых комментаторов в Instagram они напугали.

Ой, предупреждать надо – испугаться можно.

Как всегда - оригинальная красавица.

Женщина-кошка – это популярное в народе прозвище для тех, у кого результаты пластических операций оказались не слишком удачными: в результате был изменен разрез глаз и черты лица. Глаза становятся уже, так как врачам приходится растягивать кожу по бокам лица. Морщины на лице исчезают, но при этом часто меняется его форма.

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