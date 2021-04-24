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Собянин поблагодарил москвичей за сдачу крови с антителами

14:52
  • суббота
  • 24 апреля 2021

Доноры помогают больным скорее выздороветь

Почти миллиард прививок от коронавируса уже сделано по всему миру. В России вакцинацию каждый день проходят десятки тысяч человек. Благодаря массовой иммунизации темп распространения инфекции снижается.
Привившиеся "Спутником V" смогут стать донорами плазмы

Переливание плазмы крови с антителами к коронавирусу - один из эффективных методов лечения пациентов в тяжёлом состоянии. Именно на основе плазмы создан препарат, который учит иммунную систему быстрее выстраивать собственный защитный механизм. Столица первой стала применять такую терапию. И всё благодаря неравнодушным москвичам. Мэр Сергей Собянин поблагодарил их за доброе дело.

На сегодня кровь с антителами сдали 20 тысяч человек. Спасибо всем, кто откликнулся!

Мэр отметил, что год назад Москва открыла горячую линию специально для тех, кто перенёс коронавирус и может стать донором плазмы. Операторы приняли около 160 тысяч обращений, сделали почти 600 тысяч звонков потенциальным донорам.

О том, как проходит вакцинация в России- смотрите сюжет Виктора Прокушева.

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