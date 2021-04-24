Лукашенко подпишет декрет о передачи власти в экстренных ситуациях

Руководить страной будет Совет безопасности

Александр Лукашенко анонсировал скорое подписание специального декрета о наделении Совета безопасности президентскими полномочиями в экстренной ситуации при отсутствии в стране главы государства. Президент Белоруссии привёл примеры, когда такой документ может быть задействован.

"Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделён полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнётся. И Совет безопасности должен принимать решение", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Президент добавил, что подпишет декрет в ближайшие дни, а решение о принятии подобного документа было принято им давно.

Неделю назад Лукашенко заявил, что скоро сообщит о некоем важном решении, которое будет одним из самых принципиальных за годы его президентства. Тогда эксперты предположили, что речь может идти о серьёзном переформатировании власти в Белоруссии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram