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К проекту "Активный гражданин" подключились 5 миллионов москвичей

19:51
  • суббота
  • 24 апреля 2021

Участников становится больше с каждым годом

Проект "Активный гражданин" набирает популярность. На портале "АГ" зарегистрировались пять миллионов пользователей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Названы самые популярные голосования "Активного гражданина" в 2020 году

"Портал для онлайн-голосований по вопросам развития Москвы мы создали семь лет назад. Тогда я думал: если зарегистрируются 100-200 тысяч человек - уже хорошо. Но в 2018 году я встречался с двухмиллионным пользователем, а теперь вас в 2,5 раза больше", - написал мэр.

"Активному гражданину" исполнилось семь лет. Он способствует развитию взаимодействия власти и москвичей. На портале и в приложении проводятся голосования по важным вопросам жизни города. Участие в них поощряется различными призами, накопленные баллы можно потратить на оплату транспортных и электронных услуг, обменять на билеты в музеи, приобрести сувениры с символикой проекта.

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