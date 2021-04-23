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Герой России, лётчик-космонавт Роман Романенко пойдёт на выборы в Госдуму от Москвы

22:30
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Он будет представлять районы на юге столицы

Герой России, потомственный космонавт и действующий депутат Госдумы Роман Романенко сообщил, что планирует баллотироваться на выборы в Госдуму в этом году от Москвы.
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"Я подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по одномандатному округу №210 города Москвы. Намеренно решил идти в Госдуму не по списку, а по округу, чтобы представлять в Парламенте конкретных людей с их конкретными нуждами", - написал космонавт у себя в Instagram.

Романенко пояснил, что пойдёт от района, который он хорошо знает и знаком со всеми его проблемами. Космонавт указал на важность создания комфортных условий жизни и сообщил о готовности предложить меры социальной поддержки гражданам, ощутившим на себе последствия пандемии коронавируса.

Жизненный девиз Романенко: "Раз уж начал – побеждай!", а смысл жизни - "Служить Родине и защищать!". Он пообещал реализовать его в общественно-политической работе, в помощи людям и в защите их интересов.

Роман Романенко – лётчик-космонавт, полковник Вооружённых сил, Герой России. Он дважды был в космосе, общая продолжительность его полётов – более 300 суток. На счету космонавта – выход в открытый космос длительностью более шести часов.

210 избирательный округ Москвы включает в себя Ясенево, Южное и Северное Бутово, Южное и Центральное Чертаново.

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Лётчик-космонавт Роман Романенко
Лётчик-космонавт Роман Романенко
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