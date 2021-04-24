В Забайкалье на охоте застрелен глава управления ФСИН

В него стрелял пьяный сторож

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), генерал-майор внутренних войск Евгений Шихов застрелен в субботу во время охоты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного управления СКР.

"По имеющимся данным, сегодня днём на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двух человек. В числе погибших - начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю", - говорится в сообщении.

Ранее местные сетевые издания сообщали о том, что Шихова застрелил пьяный сторож. Второй выстрел якобы предназначался начальнику СИЗО № 1 Валерию Герману. Шихов умер на меcте, Герман скончался по дороге в больницу.

По какой причине сторож открыл огонь по охотникам, пока не сообщается. Подозреваемого допрашивают следователи. На месте происшествия работает ОМОН. Ожидается прибытие прокурора Забайкальского края.

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