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В Забайкалье на охоте застрелен глава управления ФСИН

17:10
  • суббота
  • 24 апреля 2021

В него стрелял пьяный сторож

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), генерал-майор внутренних войск Евгений Шихов застрелен в субботу во время охоты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного управления СКР.
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"По имеющимся данным, сегодня днём на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двух человек. В числе погибших - начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю", - говорится в сообщении.

Ранее местные сетевые издания сообщали о том, что Шихова застрелил пьяный сторож. Второй выстрел якобы предназначался начальнику СИЗО № 1 Валерию Герману. Шихов умер на меcте, Герман скончался по дороге в больницу.  

По какой причине сторож открыл огонь по охотникам, пока не сообщается. Подозреваемого допрашивают следователи. На месте происшествия работает ОМОН. Ожидается прибытие прокурора Забайкальского края.

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