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Лукашенко назвал сумму, которую заплатили снайперу за его убийство

17:37
  • суббота
  • 24 апреля 2021

Устранить президента хотели 9 мая

Александр Лукашенко сообщил некоторые подробности несостоявшегося плана по захвату власти в Белоруссии и устранению президента. Заговорщики планировали несколько вариантов убийства главы государства. Изначально они хотели устранить Лукашенко на Параде 9 мая, но, поняв, что такое реализовать невозможно, отказались от первоначальной идеи.
В Белоруссии предотвратили убийство Лукашенко на Параде 9 мая

По словам Лукашенко, на операцию по его ликвидации было выделено 10 миллионов долларов, а на снайпера, который должен был устранить президента – миллион долларов. Заговорщики с оружием должны были напасть на загородную резиденцию главы государства, а снайпер застрелить его. Затем организаторы переворота хотели с помощью армии отключить электроэнергию в Минске и полностью блокировать город, сообщает агентство БелТА.

Неделю назад в Москве задержали двух граждан Белоруссии, которые планировали военный переворот в республике, покушение на президента Александра Лукашенко и захват его детей. Операцию провели сотрудники ведомства совместно с белорусскими коллегами. В Белоруссии были обнаружены и задержаны группы сообщников путчистов.

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