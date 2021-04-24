Чехии указали на несостыковки в "русской версии" о взрыве на военных складах

Прага развязала дипломатическую войну на пустом месте

Немецкий портал World Economy раскритиковал чешскую версию о так называемом русском следе в деле о взрывах складов с оружием в 2014 году. Из-за этого Прага выслала 18 российских дипломатов, но, как оказалось, Россия не имеет отношения к этому происшествию семилетней давности.

По мнению немецкого издания, чешское обоснование выглядит сомнительным. Во-первых, российские дипломаты занимают один и тот же пост в течение 3-4 лет. Если кто-то из сотрудников посольства России в Праге действительно принимал участие в подобной диверсии, то в Чехии он уже не работает.

Издание также указывает на то, что на складах во Врбетице взорвались противопехотные мины чешской армии. Однако Чехия ещё в 1997 году присоединилась к Конвенции о запрете таких вооружений. Получается, что взорваться могли мины, которым более 20 лет. Используемые в них взрывчатые вещества после такого долгого хранения могут сдетонировать сами.

В целом вопросов к чешской версии остаётся достаточно. Очевидно, что дипломатический скандал, развязанный Прагой, имеет конкретные задачи – дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества.

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