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Массовое отравление детей парами хлора в Пензенской области. Подробности

19:04
  • суббота
  • 24 апреля 2021

Двое находятся в тяжёлом состоянии

ЧП в Нижнем Ломове Пензенской области. Там в бассейне отравились 18 детей. Всех их госпитализировали, двое находятся в тяжёлом состоянии.
Массовое отравление детей в Махачкале. Подробности

Прокуратура начала проверку по факту отравления, сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что первым запах хлора почувствовал тренер. Это произошло днём 24 апреля во время группового занятия с детьми от 10 до 12 лет.

Семеро пострадавших доставлены в одну из областных больниц, остальные – в районную. Ситуацию взял на контроль Роспотребнадзор.

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