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В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 1300 человек

11:35
  • воскресенье
  • 25 апреля 2021

В 7 российских регионах отмечен рост заболеваемости

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 339 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 983 221.
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В семи регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом 23 апреля на совещании с президентом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В стадии снижения находятся 16 регионов. В стране развёрнуто более 109 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом. По оценке Голиковой, этого достаточно для борьбы с пандемией.

По данным на 25 апреля, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 762 569 пациентам, умерли с начала пандемии 108 232 человека. В Москве больных зарегистрировано 1 080 309, в мире более 146 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более трёх миллионов человек.

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