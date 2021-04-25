В России за сутки выявлено 8780 больных коронавирусом

Ситуация остаётся стабильной

За сутки в России зафиксировано 8 780 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 762 569 человек с COVID-19, умерло 108 232 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 526 больных, всего в столице 1 080 309 инфицированных, скончались 18 035 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Эпидемиологическая обстановка в России может ухудшиться. Этого не исключила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На совещании с президентом 23 апреля она отметила, что эпидпроцесс в России на сегодня стабильный, но есть тенденция, которая говорит о том, что ситуация может осложниться. По предложению Поповой глава государства подписал указ об увеличении числа выходных дней в следующем месяце: россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

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