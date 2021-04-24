Этот шаг приветствовали в Армении

Президент США Джо Байден признал геноцид армян. Его предшественники на посту главы государства избегали использования этого термина и всячески избегали обсуждения событий начала ХХ века в Османской империи.

Глава Белого дома выступил с заявлением в День памяти жертв геноцида армян. "Каждый год в этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб в результате геноцида армян во времена Османской империи, и вновь берём на себя обязательство предотвратить повторение подобных злодеяний", - говорится в заявлении Байдена.

Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Мы подтверждаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы возлагать вину, а чтобы гарантировать, что то, что произошло, никогда не повторится.

Через несколько минут после публикации этого заявления администрацией Белого дома МИД Турции выступил с ответным словом. Анкара призвала Байдена, признавшего геноцид армян, взять свои слова обратно.

"Мы призываем президента США исправить эту серьёзную ошибку, которая не служит никакой иной цели, кроме как удовлетворить определённые политические круги", - отмечается в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. По мнению Анкары, заявление Байдена подрывает доверие между Турцией и США.

Прямо противоположное заявление прозвучало в Ереване. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида армян. "Народ Армении, армяне всего мира, с большим воодушевлением восприняли ваше послание с официальным признанием и осуждением осуществленного в 1915-1923 годах геноцида армян. Высоко оцениваю вашу принципиальную позицию, которая является мощным шагом на пути к истине и исторической справедливости, неоценимой поддержкой наследников жертв геноцида армян", - говорится в письме, размещённом на странице Пашиняна в Facebook.

Геноцид армян – физическое уничтожение армян и их депортация, происходившие в начале ХХ века на территориях, контролируемых властями Османской империи. Термин "геноцид" был предложен его автором Рафаэлем Лемкиным для обозначения массового уничтожения армян в Османской империи и евреев на территориях, оккупированных нацистской Германией. Современные Турция и Азербайджан отрицают факт геноцида армян.

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