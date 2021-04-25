Москва запускает программу поощрений для привившихся пенсионеров

Пожилые люди получат подарок

С 27 апреля в Москве стартует программа поощрения вакцинации для людей старшего поколения. Об этом написал на своём персональном сайте мэр Сергей Собянин.

Программа будет реализовываться совместно с московскими предпринимателями. Собянин напомнил, что несколько дней назад он обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор пожертвований для стимулирования вакцинации пожилых людей.

"На сегодня удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить программу "Миллион призов". Спасибо всем, кто принял или собирается принять участие в этой акции", - поблагодарил бизнесменов мэр.

Начиная с 27 апреля жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму. Потратить деньги москвичи смогут в магазинах, аптеках и кафе – партнёрах акции "Миллион призов".

Получить подарок можно не только в городских поликлиниках, но и на других пунктах вакцинации. Для получения промокода необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru.

Программа поощрения распространяется и на тех москвичей старшего возраста, кто уже сделал прививку. Сергей Собянин попросил москвичей не откладывать вакцинацию. "От неё зависит ваше здоровье и здоровье близких вам людей", - напомнил мэр.

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