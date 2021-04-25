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Москва запускает программу поощрений для привившихся пенсионеров

10:30
  • воскресенье
  • 25 апреля 2021

Пожилые люди получат подарок

С 27 апреля в Москве стартует программа поощрения вакцинации для людей старшего поколения. Об этом написал на своём персональном сайте мэр Сергей Собянин.
Около 400 тысяч пожилых москвичей сделали прививку от коронавируса

Программа будет реализовываться совместно с московскими предпринимателями. Собянин напомнил, что несколько дней назад он обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор пожертвований для стимулирования вакцинации пожилых людей.

"На сегодня удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить программу "Миллион призов". Спасибо всем, кто принял или собирается принять участие в этой акции", - поблагодарил бизнесменов мэр.

Начиная с 27 апреля жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму. Потратить деньги москвичи смогут в магазинах, аптеках и кафе – партнёрах акции "Миллион призов".

Получить подарок можно не только в городских поликлиниках, но и на других пунктах вакцинации. Для получения промокода необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru.

Программа поощрения распространяется и на тех москвичей старшего возраста, кто уже сделал прививку. Сергей Собянин попросил москвичей не откладывать вакцинацию. "От неё зависит ваше здоровье и здоровье близких вам людей", - напомнил мэр.

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