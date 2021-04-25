Около 400 тысяч пожилых москвичей сделали прививку от коронавируса

Программа вакцинации набирает обороты

Около 400 тысяч человек пожилого возраста привились от коронавируса в Москве. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Пенсионеры, которые привились раньше, их около 400 тысяч", - сказал глава города.

Массовая вакцинация в России началась в январе 2021 года. В гражданском обороте сейчас находятся три отечественные вакцины от коронавируса, самая массовая – "Спутник V".

Это – первая в мире зарегистрированная вакцина, сейчас она производится и применяется в нескольких странах.

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