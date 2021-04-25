В Алеппо прошёл крестный ход в честь Святого Георгия

Город возвращается к мирной жизни

В Сирии верующие чествовали Святого Георгия. В Алеппо, в храме, носящем его имя, прошёл крестный ход, в котором приняли участие около 800 человек. Для многих прихожан церковь стала настоящим спасением во время войны.

Некоторые кварталы города война не затронула. Вокруг нет разбитых минами и снарядами домов. А, главное, говорят местные жители, храм не пострадал, хотя церковь находилась в сотне метров от линии фронта.

Для сирийских христиан день Святого Георгия - праздник двойной. Ведь шествие сегодня можно провести, не опасаясь обстрелов.

Смотрите репортаж Тимура Абдуллаева из Алеппо.

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