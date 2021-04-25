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По делу об отравлении детей в бассейне появился первый задержанный

12:08
  • воскресенье
  • 25 апреля 2021

Пострадавшие находятся в больницах

В городе Нижний Ломов Пензенской области задержали заместителя директора бассейна, где накануне, 24 апреля 20 детей отравились парами хлора. Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Массовое отравление детей парами хлора в Пензенской области. Подробности

ЧП произошло во время групповых занятий по плаванию. Тренер почувствовал резкий запах. В тот момент в бассейне находились дети в возрасте от восьми до семнадцати лет. Пострадавших госпитализировали с отравлением различной степени тяжести. Сейчас они под постоянным наблюдением врачей, их состояние стабильное, сообщает "ТВ Центр".

Прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело. Оно находится на контроле у главы Следственного комитета. Тем временем, по поручению региональных властей, в Пензенской области проверят все бассейны с тем же оборудованием, что установлено в спорткомплексе в Нижнем Ломове.

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