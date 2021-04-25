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Власти Германии заступились за "Северный поток-2"

13:10
  • воскресенье
  • 25 апреля 2021

Министр экономики просит не смешивать проект с политикой

Не политизировать тему "Северного потока-2" в очередной раз призвали в Германии. С таким заявлением выступил министр экономики страны Петер Альтмайер. Он подчеркнул, что нельзя увязывать строительство газопровода. с какими-либо событиями, происходящими в России, сообщает "ТВ Центр".
Германия поддержала "Северный поток - 2"

Проект был одобрен давно и в полном соответствии с законодательством европейских стран. Положительное решение укрепляет энергобезопасность Германии.

По словам министра, за полвека поставок природного газа этот вопрос никогда не служил политическим оружием. И, прежде чем пересматривать подходы, нужно хорошо всё взвесить.

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