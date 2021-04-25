Москва лидирует по числу привитых от коронавируса

Для поощрения пожилых людей запущена специальная программа

Москва по-прежнему лидирует по количеству сделанных прививок от коронавируса. Среди вакцинированных - около 400 тысяч москвичей старшего поколения. Для них и всех горожан в возрасте 60+, кто не отложит на потом важную процедуру, запущена акция "Миллион призов". Она стартует 27 апреля.

Мэр Сергей Собянин обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор средств на поощрение тех, для кого коронавирус представляет наибольшую опасность. Чтобы воспользоваться акцией, получить тысячу баллов, то есть тысячу рублей, а также дополнительные скидки на товары - нужно оформить промокод на сайте ag-vmeste.ru. Полученные баллы можно будет потратить в магазинах, аптеках и кафе – партнёрах программы, сообщает "ТВ Центр".

​В регионах всё чаще в кампании по вакцинации задействуют торговые центры. В Рязани выездные бригады медиков работают в двух центральных магазинах. Для них специально оборудовали помещение и обеспечили условия хранения вакцины Спутник V. Все желающие, как и положено, проходят перед инъекцией медицинский осмотр.

​В Карачаево-Черкессии ситуация хоть и стабильная, но темпы вакцинации там не сбавляют. В регион завезли новую партию "Спутника V" и увеличили количество мобильных бригад.

ЧП в Ираке, где больницы переполнены. Страна - печальный рекордсмен по заболеваемости в арабских странах. В Багдаде погибли 28 человек во время взрыва в больнице для пациентов с коронавирусом, пострадавших - более 50-ти. Сдетонировали кислородные баллоны в хранилище, расположенном рядом с отделением реанимации. Когда прогремел взрыв, началась паника. Двухэтажное здание выгорело практически полностью. Задержаны главный врач больницы и ответственные за техническое обеспечение госпиталя.

В ряде стран, уже в эти выходные - вступают в силу некоторые послабления. В Арабских Эмиратах отменили обязательный 10-дневный карантин для россиян и граждан ещё девяти государств, прилетающих в Абу-Даби. Для въезда в Грецию гражданам нашей страны теперь необходим только отрицательный тест на коронавирус. А экс-министр обороны Греции, рассказал, что привился российской вакциной. По его словам, он специально отправился в Сербию, где российский препарат давно и успешно применяют.

​Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".​

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