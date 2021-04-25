Путин наградил Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Лидеру ЛДПР - 75!

Владимир Путин наградил Владимира Жириновского орденом “За заслуги перед Отечеством” I степени. Как отметил президент в указе, лидер ЛДПР внёс большой вклад в укрепление российской государственности и в развитие парламентаризма, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня Владимиру Вольфовичу - 75! Старожил российской политики, король эпатажа. Уже более 30-ти лет Жириновский остаётся бессменным лидером либерал-демократов. Под его руководством ЛДПР добилась серьёзных результатов.

Кандидаты от партии успешно побеждают на выборах в регионах и занимают высокие должности. Сам Жириновский шесть раз баллотировался на пост главы государства, что является абсолютным рекордом среди российских политиков.

Владимир Вольфович - заслуженный юрист России, доктор философских наук, профессор международного права и факультета политологии МГУ. Юбилей лидер ЛДПР отмечает в московском Доме Союзов. Чтобы поздравить Владимира Вольфовича, там уже собираются однопартийцы, известные политики и артисты.

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