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Вассерман призвал пересмотреть подходы к образованию в России

13:15
  • воскресенье
  • 25 апреля 2021

Школьникам необходимо гармонично развиваться

Подготовку важных законодательных инициатив обсуждали в Москве на так называемых штабных учениях партии "Справедливая Россия - За правду". Этот съезд стал первым после объединения двух политических сил. По приглашению лидера партии Сергея Миронова, в дискуссиях принял участие известный публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.
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По его словам, в России необходимо пересмотреть систему образования. Сегодня большинство школ концентрирует внимание на подготовке учащихся к ЕГЭ, оставляя меньше времени непосредственному обучению и воспитанию. Публицист призвал дать детям возможность бесплатно посещать технические кружки и секции, помогающие гармонично развиваться.

"Каждый рубль, вложенный в образование, оборачивается потом тысячами рублей дохода, созданного образованным человеком. Каждый рубль, вложенный в воспитание, оборачивается потом тысячами рублей дохода, созданного теми людьми, что, благодаря хорошему воспитанию, умеют друг с другом взаимодействовать", - отметил Вассерман.

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