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Москвичей предупредили о надвигающихся заморозках

19:51
  • воскресенье
  • 25 апреля 2021

Ожидается мокрый снег

На Москву надвигается похолодание. В последние дни апреля в столичном регионе будет прохладно. Ночью в температура будет опускаться до минусовых отметок, днём столбики термометров не поднимутся выше плюс 11 градусов, сообщает Гидрометцентр.
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Первые четыре ночи наступающей недели будут самыми холодными – ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. Во вторник и среду пойдёт мокрый снег, но к концу недели немного потеплеет – воздух прогреется до плюс 15 градусов, но осадки не прекратятся – ожидаются дожди.

1 мая пройдёт дождь, температура воздуха ночью будет плюс 4-9, днём – не выше плюс 15 градусов.

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