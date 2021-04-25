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Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

14:04
  • воскресенье
  • 25 апреля 2021

Службы проходят во всех храмах

Один из главных церковных праздников - Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье - отмечают православные верующие. Во всех церквях идут литургии. Патриарх Кирилл возглавил службу в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает "ТВ Центр".
Вербное воскресенье: что нельзя делать в этот день

По евангельскому преданию, после воскрешения Лазаря Иисус торжественно вошёл в город. А жители Иерусалима приветствовали его, устилая дорогу пальмовыми ветвями.

В нашей стране их традиционно заменяют вербой, поскольку именно она распускается первой, символизируя победу жизни над смертью. После праздника начнётся страстная седмица - последняя неделя перед Пасхой.

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