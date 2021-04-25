Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Службы проходят во всех храмах
Один из главных церковных праздников - Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье - отмечают православные верующие. Во всех церквях идут литургии. Патриарх Кирилл возглавил службу в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает "ТВ Центр".
По евангельскому преданию, после воскрешения Лазаря Иисус торжественно вошёл в город. А жители Иерусалима приветствовали его, устилая дорогу пальмовыми ветвями.
В нашей стране их традиционно заменяют вербой, поскольку именно она распускается первой, символизируя победу жизни над смертью. После праздника начнётся страстная седмица - последняя неделя перед Пасхой.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram