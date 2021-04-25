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"Библионочь" прошла в России под знаком 60-летия полёта Гагарина

13:38
  • воскресенье
  • 25 апреля 2021

Старт акции дали из космоса

Более сорока тысяч библиотек по всей стране в ночь с 24 на 25 апреля работали до рассвета. В России прошла "Библионочь". В этом году она посвящена 60-летию первого полёта человека в космос. Впервые старт акции дали не только на Земле, но и на орбите. С приветствием к участникам "Библионочи" обратился экипаж МКС.
"Охотники за искусством" и "Библионочь": чем заняться в эти выходные в Москве

В Москве самые масштабные мероприятия организовали в Российской государственной библиотеке - "Ленинке". Там спроецировали на потолок карту звёздного неба.

Для посетителей подготовили лекции о тайнах Вселенной и даже дегустацию космической еды. А книголюбы смогли попасть в святая святых библиотеки - хранилища, где собраны редкие старинные издания, сообщает "ТВ Центр".

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