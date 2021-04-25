Пашинян объявил об отставке с поста премьер-министра Армении

Он будет исполнять обязанности главы правительства до выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Вслед за ним полномочия сложили и остальные члены правительства. Это позволит распустить парламент и провести внеочередные выборы. Дата назначена на 20 июня.

До этого времени Пашинян будет исполнять обязанности премьера. При этом он выставит свою кандидатуру на пост главы кабмина от партии "Гражданский договор".

Решение об отставке принято из-за политического кризиса в стране на фоне обострения Нагорно-Карабахского конфликта, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram