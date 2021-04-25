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Пашинян объявил об отставке с поста премьер-министра Армении

11:00
  • воскресенье
  • 25 апреля 2021

Он будет исполнять обязанности главы правительства до выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Вслед за ним полномочия сложили и остальные члены правительства. Это позволит распустить парламент и провести внеочередные выборы. Дата назначена на 20 июня.
Пашинян уточнил, когда уйдет в отставку

До этого времени Пашинян будет исполнять обязанности премьера. При этом он выставит свою кандидатуру на пост главы кабмина от партии "Гражданский договор".

Решение об отставке принято из-за политического кризиса в стране на фоне обострения Нагорно-Карабахского конфликта, сообщает "ТВ Центр".

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