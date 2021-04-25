Турция выразила протест в связи с признанием Байденом геноцида армян

Решение Белого дома осудили и в Баку

США временно закрывают свои дипломатические ведомства в Турции из-за возможных протестов. После официального заявления о признании геноцида армян, Вашингтон опасается агрессии в адрес американских граждан. Выступление Байдена в Анкаре раскритиковали. Посла США вызвали в МИД. Звучат призывы убрать с турецкой авиабазы представителей Пентагона. Зато армяне по всему миру решение Белого Дома приветствуют.

В Калифорнии - одна из крупнейших армянских общин США. Криками радости в Беверли-Хиллз встречают заявление Байдена о признании геноцида армян. В толпе - немало потомков жертв той резни на территориях, контролируемых властями Османской империи, сообщает "ТВ Центр".

"Наш президент" - для нового хозяина Белого дома такой лозунг должен быть как бальзам на душу. Учитывая, что в честности его победы на выборах до сих пор сомневаются сторонники Трампа, а армянская диаспора в США насчитывает, по разным оценкам, до полутора миллиона человек. На плакатах у турецкого консульства в Калифорнии кроме благодарностей 46-му президенту обозначены и требования репараций. Не одному ж Байдену выплачивать компенсации афроамериканцам. Пусть и турецкий лидер раскошеливается. Так, наверное, решили организаторы этого мероприятия.

Демонстрации прокатились по многим городам США, включая Вашингтон. И если изучить накал страстей внутри уличных толп и плакаты, становится понятно, что признание геноцида армян именно здесь и сейчас - это нечто большее, чем дань исторической памяти. Заявление Байдена обострило отношения и противоречия между целым рядом стран. И если Армения только приветствует этот шаг Белого дома, то турки и азербайджанцы восприняли его с далёкими от радостных эмоциями.

Реакция на официальном уровне уже последовала. МИД Турции вызвал на ковёр и выразил протест послу США в Анкаре. Американцы в качестве меры предосторожности из-за возможных протестов закрывает свои диппредставительства в республике. Анкара отвергла заявление Вашингтона о геноциде. Высказывания более чем резкие, как со стороны турецкого МИДа, так и стороны Реджепа Тайипа Эрдогана. О политическом авантюризме, о подрыве доверия между двумя странами. А также о том, что попытки использовать события 1915 года в качестве политического орудия не принесут пользы. Ведь жертвами стали как армяне, так и турки.

Турецкая партия "Родина" предложила установить контроль над авиабазой базой "Инджирлик" и в течение пяти дней выгнать оттуда американских военных на родину. Лидер партии считает, что заявление Байдена о геноциде - политическая многоходовка.

Геноцид армян признан 23-мя странами мира. Россия это сделала ещё в 1995 году. Американцы долго тянули до тех пор, пока Турция была относительно контролируемым союзников по НАТО. Но сейчас Анкара, по мнению Вашингтона, стала слишком самостоятельна и в отношениях с Москвой, и в проводимой политике на Ближнем Востоке. А потому, видимо, нужно поставить на место. Параллельно зацепили и Азербайджан, чей президент тоже назвал признание геноцида армян ошибкой. А ведь Москве только-только удалось усадить за стол переговоров Баку и Ереван и погасить войну в Карабахе.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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