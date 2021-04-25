Президент Чехии заявил об отсутствии "русского следа" во взрывах на военных складах

Прага путается в показаниях

Доказательств присутствия российских агентов на взорвавшемся в 2014 году складе боеприпасов не было в отчётах контрразведки. С таким сенсационным заявлением выступил, обращаясь к нации по телевидению, президент Чехии Милош Земан.

По его словам, необходимо дождаться итогов расследования по взрывам во Врбетице, прежде чем делать выводы. Глава государства также огласил версии произошедшего семь лет назад: неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб.

Кроме того, Земан не исключил, что происходящее вокруг истории со взрывами во Врбетице - игра спецслужб, которая может иметь серьёзные последствия для его страны.

Эти заявления частично дезавуируют прозвучавшие неделю назад в Праге обвинения в адрес России о её причастности ко взрывам на военных складах в 2014 году. После этого последовала высылка 18-ти российских дипломатов, Москва приняла ответные меры.

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