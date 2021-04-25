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Президент Чехии заявил об отсутствии "русского следа" во взрывах на военных складах

12:30
  • воскресенье
  • 25 апреля 2021

Прага путается в показаниях

Доказательств присутствия российских агентов на взорвавшемся в 2014 году складе боеприпасов не было в отчётах контрразведки. С таким сенсационным заявлением выступил, обращаясь к нации по телевидению, президент Чехии Милош Земан.  
Чехии указали на несостыковки в "русской версии" о взрыве на военных складах

По его словам, необходимо дождаться итогов расследования по взрывам во Врбетице, прежде чем делать выводы. Глава государства также огласил версии произошедшего семь лет назад: неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб.

Кроме того, Земан не исключил, что происходящее вокруг истории со взрывами во Врбетице - игра спецслужб, которая может иметь серьёзные последствия для его страны.

Эти заявления частично дезавуируют прозвучавшие неделю назад в Праге обвинения в адрес России о её причастности ко взрывам на военных складах в 2014 году. После этого последовала высылка 18-ти российских дипломатов, Москва приняла ответные меры.

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