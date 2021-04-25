В России предложено упразднить потребительскую корзину

Эта инициатива сейчас обсуждается

В России может исчезнуть такое понятие, как потребительская корзина. С инициативой упразднить её выступило Министерство труда. Кроме того, там озвучили предложение отказаться от ежеквартального установления величины прожиточного минимума.

Проекты приказов уже подписаны, но сами документы не утверждены. Свои подписи под ними поставили главы Минтруда и Росстата Антон Котяков и Павел Малков.

Минимальная потребительская корзина - набор товаров и услуг, характеризующий уровень и структуру потребления человека или семьи. В законодательстве этот термин означает необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания.

Прожиточный минимум устанавливаются в России исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Размер МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы - 12 792 рубля, прожиточного минимума - 11 653 рубля.

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