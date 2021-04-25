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Собчак рассказала о проблемах в отношениях со Шнуровым

14:55
  • воскресенье
  • 25 апреля 2021

Их дружба закончилась

Тот, кто предаёт своё старое, у того нет будущего. Такой посыл содержится в обращении Ксении Собчак к Сергею Шнурову. Когда-то они дружили, но после развода с женой создатель группы "Ленинград" практически перестал общаться с экс-ведущей "Дома-2".
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Масла в огонь подлил недавно сам Шнуров. Он зачем-то назвал свою подругу Ксению "сковородкой, в которую можно плюнуть, и она зашипит", а также сравнил её с "тёлками" на светских мероприятиях.

Оскорблённая Собчак конечно же ответила своему визави в Instagram. Она считает, что Шнуров изменился, выбрав новый путь, и забыл о старых друзьях.

Можно перестать общаться, можно выбрать новую жизнь, и вычеркнуть без объяснений причины не только меня, но и многих наших питерских друзей (ты знаешь, о ком я), но зачем …. (оскорблять) своё же с ними прошлое? Вот этого я понять не могу... Почему нельзя с благодарностью вспоминать и солисток твоих бывших, и Матильду, и меня, и всех тех, кто в какой-то момент был с тобой рядом?

Матильда (Елена Мозговая) – это бывшая жена Сергея Шнурова. Они были в браке в 2010-18 годах и вместе занимались творчеством. Теперь, когда Шнуров ушёл от Матильды, с которой дружит Собчак, ей стало больно. Особенно после того, как Сергей стал нелестно отзываться о Ксении в социальных сетях.

"Я действительно по наивности считала это дружбой. Дружбой с тобой и с твоей бывшей женой", - резюмировала Собчак.

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