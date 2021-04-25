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Когда учёные разгадают феномен двойников

15:40
  • воскресенье
  • 25 апреля 2021

В этом поможет изучение ДНК

25 апреля - Международный день ДНК. Той самой молекулы, которая полностью определяет людей в биологическом смысле. Все люди на Земле идентичны на 99,9%. Уникальность каждого - в этой оставшейся мизерной доле. И иногда эта самая уникальность словно даёт сбой.

Вдруг выясняется, что незнакомые друг другу люди, которые могут жить на разных континентах, похожи, как две капли воды. Некоторые даже встречают свои копии.

Анна Пешехонова выяснила, в чём тут может быть дело, поговорила с учёными, медиками и теми, кто сам выбирает быть очень похожим на кого-то другого (смотрите видео).

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