Старшая горилла Московского зоопарка отметила 50-летие

Её биография богата на события

На этой неделе старшая горилла Московского зоопарка отметила свой 50-летний юбилей. Для обезьяны возраст весьма почтенный. Биография Папси богата на события, её семейную жизнь можно назвать счастливой, да и праздник, устроенный сотрудниками зоопарка, явно удался.

Ольга Стрельцова выяснила, почему же при этом торт горилла всё-таки пробовала в одиночестве (смотрите видео).

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