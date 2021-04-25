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Старшая горилла Московского зоопарка отметила 50-летие

15:20
  • воскресенье
  • 25 апреля 2021

Её биография богата на события

На этой неделе старшая горилла Московского зоопарка отметила свой 50-летний юбилей. Для обезьяны возраст весьма почтенный. Биография Папси богата на события, её семейную жизнь можно назвать счастливой, да и праздник, устроенный сотрудниками зоопарка, явно удался.

Ольга Стрельцова выяснила, почему же при этом торт горилла всё-таки пробовала в одиночестве (смотрите видео).

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