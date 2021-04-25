В Кремле назвали возможную дату встречи Путина и Байдена

Идёт подготовка к переговорам двух лидеров

Встреча Владимир Путина и Джо Байдена может состояться в июне, уже есть конкретные даты. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Называть даты в Кремле не стали. Очевидно, что вопрос о встрече лидеров России и США тщательно прорабатывается и обсуждается с Белым домом.

Ранее президент США предложил своему российскому коллеге встретиться в третьей стране и поговорить о проблемах в двусторонних отношениях. Австрия, Чехия и Финляндия выступили с предложением проведения саммита Путин-Байден у себя. Официально место встречи пока не определено.

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