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В Кремле назвали возможную дату встречи Путина и Байдена

14:13
  • воскресенье
  • 25 апреля 2021

Идёт подготовка к переговорам двух лидеров

Встреча Владимир Путина и Джо Байдена может состояться в июне, уже есть конкретные даты. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
США ставят условия для встречи Путина с Байденом

Называть даты в Кремле не стали. Очевидно, что вопрос о встрече лидеров России и США тщательно прорабатывается и обсуждается с Белым домом.

Ранее президент США предложил своему российскому коллеге встретиться в третьей стране и поговорить о проблемах в двусторонних отношениях. Австрия, Чехия и Финляндия выступили с предложением проведения саммита Путин-Байден у себя. Официально место встречи пока не определено.

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