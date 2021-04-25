"Мешок дыма": Россия ответила на заявление президента Чехии

Прага не имела права обвинять Россию во взрывах на складах с оружием

Президент Чехии поставил под серьёзное сомнение версию о "русском следе" в деле о взрывах на складах оружия во Врбетице в 2014 году. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

"Нужна была пропагандистская атака - она состоялась. А по сути - нагромождение антироссийских фантазий и очередной мешок дыма. Дезинформация в странах западного альянса в очередной раз определяет политику", - написал Пушков у себя в Telegram-канале.

В свою очередь, официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила в эфире телеканала "Россия-1", что Прага не имела никаких предпосылок для обвинений в адрес России в причастности к инциденту во Врбетице. "Самое уникальное и увлекательное в этой истории, что на территории Чехии действовала, как следует из материалов СМИ, не российских, а западных, частная компания, которая принадлежала гражданину страны НАТО, непосредственно Болгарии, который оперировал на этих складах", - отметила дипломат.

Днём 25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил по телевидению с заявлением о том, что у спецслужб нет доказательств присутствия российских агентов на взорвавшемся в 2014 году складе боеприпасов. По его словам, необходимо дождаться итогов расследования по взрывам во Врбетице, прежде чем делать выводы. Это заявление противоречит ранее звучащим в адрес России обвинениям о причастности ко взрывам семилетней давности на военных складах.

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