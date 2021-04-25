В МИДе рассказали, кто возглавил список недружественных стран

Он ещё не сформирован до конца

В список недружественных стран, которым запретят нанимать граждан России для работы в диппредставительствах, уже вошли США. МИД приступил к формированию этого списка, сообщила в эфире телеканала "Россия-1" официальный представитель ведомства Мария Захарова.

На этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о запрете приёма россиян на работу в посольства и консульства недружественных стран. Указ стал ответом Западу на его агрессивное поведение.

Москва не раз заявляла о своей миролюбивой внешней политике, но при этом враждебные по отношению к России действия обещала не оставлять без ответа, отметила Захарова. В последнее время такого рода действиями стали оскорбление российского президента лидером США и голословные обвинения в адрес России о причастности ко взрывам на военных складах в Чехии в 2014 году.

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