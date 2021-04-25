В Нижегородской области два дома разорвало пополам из-за провала грунта

Люди успели выбежать на улицу

В Нижегородской области в селе Караулово из-за провала грунта разрушены два жилых дома. Земля оседала примерно в течение суток. Образовавшаяся трещина буквально разломила деревянные дома. В неё же провалилась часть дворовых построек.

В самих домах в этот момент находились два человека. Всего проживают пятеро. Пострадавших нет, люди успели покинуть жилища. Власти предложили им переселиться в манёвренный фонд, но жители предпочли разместиться у родственников.

Специалисты обследуют место бедствия, в том числе для выявления возможных повреждений труб газоснабжения. Не исключено, что отселение потребуется и жителям соседних домов. Причины образования провала пока не установлены, сообщает "ТВ Центр".

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