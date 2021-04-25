Учебники истории проверят после критики Путина

Президент говорил об этом в своём послании Федеральному собранию

В России проверят школьные учебники по истории после критики президента. Этим займётся Министерство просвещения. Как рассказал в эфире телеканала "Россия-1" глава ведомства Сергей Кравцов, будет проведён полный анализ всех учебных пособий.

21 апреля во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин подверг критике учебники по истории. "Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Всё что угодно там написано - и о "втором фронте", только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое", - возмутился президент.

В тот же день помощник президента и председатель РВИО Владимир Мединский заявил, что замалчивать в учебниках роль СССР во Второй мировой войне недопустимо.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram