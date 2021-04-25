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Бузовой не даёт покоя расставание с Давой

19:05
  • воскресенье
  • 25 апреля 2021

Телеведущая поделилась переживаниями в новой песне

История любви и расставания с рэпером Давой задела Ольгу Бузову до глубины души. Похоже, телеведущая до сих пор живёт воспоминаниями и переживаниями. Вместе с Анна Pokrov она записала новую песню и сняла на неё клип.
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Композиция называется "Так сильно" и рассказывает о несчастной любви. Эта беспроигрышная тема пришлась по душе поклонникам Бузовой. Сама она в интервью изданию "СтарХит" рассказала, что не стоит сдаваться и опускать руки в случае предательства близкого человека.

"Даже если вас предали, жизнь должна продолжаться. Нужно собраться, найти новую цель и идти к ней. Это песня - гимн для всех, кому разбили сердце, кому сейчас нужна помощь чтобы залечить раны", - говорит Бузова.

Некоторое время назад Ольга Бузова встречалась с рэпером Давай. Их история любви многим казалась идеальной: пара даже сыграла свадьбу на Мальдивах. Но вскоре стало известно, что молодые люди разошлись. Расставание получилось скандальным – Дава и Бузова обвиняли друг друга в том, что их отношения дали трещину.

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