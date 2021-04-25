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Билл Гейтс назвал дату окончания пандемии коронавируса

18:39
  • воскресенье
  • 25 апреля 2021

Ждать осталось недолго

Пандемия коронавируса завершится в конце 2022 года. Надежду на такое развитие событий в интервью Sky News выразил миллиардер-филантроп Билл Гейтс. К этому времени в мире будет произведено достаточное количество доз вакцины от COVID-19.
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Основатель Microsoft указал на высокий уровень распространения вакцинации в богатых странах, включая США и Великобританию. Это позволит со временем обеспечить вакциной бедные государства.

Гейтс полагает, что полностью коронавирус не уйдёт, но число ежедневно регистрируемых случаев сократится до очень малых чисел к концу 2022 года. При этом бизнесмен призвал готовиться к будущим пандемиям, о чём он ранее уже предупреждал человечество.

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