Принц Гарри и Меган Маркл раскроют новые тайны Букингемского дворца

Летом увидит свет новое издание их биографии

Летом 2021 года выйдет в свет новое издание биографии принца Гарри и Меган Маркл, первая часть которой наделала много шума в августе прошлого года. Авторами выступили журналисты королевского пула Омид Скоби и Кэролин Дюран, так как самим членам королевской семьи запрещено издавать собственные биографии. Британская Times пишет, что обновлённое "Обретение свободы" разобьёт надежды королевы Елизаветы II на спокойную жизнь после недавней утраты – ухода её супруга, принца Филиппа.

Издание утверждает, что новая версия книги о герцоге и герцогине Сассекских продолжит раскачивать британскую монархию. В ней будут подробности скандального интервью Гарри и Меган, которое они дали Опре Уинфри и некие детали обвинений против Меган в издевательствах над королевским персоналом, которые она отрицает.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Спустя год у них родился сын Арчи. Сейчас Маркл беременна вторым ребёнком. Не так давно Меган и Гарри сняли с себя королевские полномочия и переехали из Британии в Канаду. Это был шаг к новой жизни и финансовой независимости, но в Букингемском дворце отнеслись к нему негативно.

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