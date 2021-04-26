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"Союз" с 36 спутниками стартовал с "Восточного"

08:03
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Они будут выведены на орбиту

Этой ночью с космодрома "Восточный" стартовала ракета "Союз" с 36 спутниками на борту.  Разгонный блок "Фрегат" выводит аппараты OneWeb на орбиту. На это потребуется около четырех часов, сообщает "ТВ Центр".
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Нынешний пуск посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина. Советский космонавт изображен на эмблеме. Это уже второй старт с "Восточного" в 2021 году и третий для спутников OneWeb. Сейчас их группировка на околоземной орбите составляет около 150 аппаратов. Они предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет по всему миру.

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