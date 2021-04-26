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Более чем в 30 регионах ввели особый режим из-за природных пожаров

08:06
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

В тушении помогает авиация

Особый противопожарный режим сейчас действует в 31-м российском регионе. По данным авиалесоохраны, специалисты тушат 33 природных возгорания на площади 6 тысяч гектаров.
В Амурской области природные пожары вплотную подошли к населенным пунктам

В Свердловской области справиться с палом сухой травы помогли военные летчики. Экипажи вертолетов Ми-8 сбросили на очаги возгорания в труднодоступной местности 100 тонн воды, предотвратив распространение огня на площади около 500 гектаров, передает "ТВ Центр".

Горит сухая растительность и в Амурской области. За минувшие сутки зарегистрированы 27 очагов. Сейчас все они потушены. МЧС проводит постоянное патрулирование, для мониторинга ситуации применяются беспилотники. 

В Тюменской области пришлось ограничить движение по дороге в районе Велижанского тракта - там было сильное задымление. Пожар удалось остановить, ситуация под контролем, угрозы населенным пунктам нет.

А в Башкирии продолжается борьба с паводком. Спасатели устранили затор, который мог привести к обрушению единственного моста между сёлами Бочкарёвка и Черниговка. Навесная переправа через реку Дёма ушла под воду на полметра. За конструкцию зацепилось огромное дерево, начал скапливаться мусор. Сотрудники МЧС быстро ликвидировали преграду. Однако пока пользоваться переправой люди не могут - нужно дождаться снижения уровня воды.

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