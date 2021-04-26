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Новый антирекорд: в Индии не хватает кислорода для пациентов с COVID-19

08:19
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

В стране очень тяжелая ситуация с коронавирусом

Новый антирекорд пандемии установила Индия. За истекшие сутки там заболели около 347 тысяч человек, скончались 2600 - это также наивысший показатель. Премьер Нарендра Моди заявил, что новая волна ковида обрушилась на страну, словно ураган.
Индийский штамм коронавируса добрался до Европы

Больницы не справляются с наплывом пациентов. Тех, кто пошел на поправку, спешно выписывают, чтобы освободить места для тяжёлых больных. В реанимациях не хватает кислорода. Свою помощь Индии уже предложили Германия, США и Пакистан. Британия направила в Дели партию медоборудования, передает "ТВ Центр".

Тем временем в Европе ряд стран постепенно снимают ограничения. Во Франции возобновляют работу школы. В Бельгии открывают торговые центры и салоны красоты.

Более половины регионов Италии переведены из красной зоны в жёлтую. Это позволяет Еврокомиссии делать осторожные прогнозы о возобновлении туристических маршрутов. Правда, для тех, кто привился от коронавируса вакцинами, одобренными регулятором: "Пфайзер", "Модерна", "Джонсон & Джонсон" и препарат британско-шведской компании "АстраЗенека". Напомним, наш "Спутник V" сейчас находится на рассмотрении.

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