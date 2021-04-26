Авария на Чернобыльской АЭС: 35 лет со дня трагедии

Последствия взрыва ощутил на себе весь мир

Сегодня годовщина катастрофы, которая даже спустя десятилетия напоминает о себе, - 35 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС.

После взрыва, который разрушил четвертый энергоблок в апреле 86-го, в атмосфере оказалось огромное количество радиоактивных веществ. В ликвидации последствий принимали участие сотни тысяч человек. Это крупнейшая авария в истории атомной энергетики как по количеству жертв и пострадавших, так и по экономическому ущербу, отмечает "ТВ Центр".

По традиции память погибших чтят сегодня в России, Белоруссии и на Украине. Десятки тысяч людей тогда были вынуждены покинуть свои дома, а вокруг станции образовались зоны отчуждения и отселения.

Сейчас территория открыта для обслуживающего персонала и туристов, но более двух с половиной тысяч квадратных километров вокруг АЭС остаются непригодными для жизни людей.



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